GP Giappone incidente Bearman | impatto violento contro le barriere e rientro zoppicante

Durante il Gran Premio del Giappone, il pilota britannico ha subito un incidente al giro 22 mentre cercava di superare un avversario che procedeva più lentamente. La vettura ha perso il controllo sull’erba, ha attraversato la traiettoria e si è schiantata contro il muro con violenza. Dopo l’impatto, il pilota è rientrato ai box zoppicando.

Brutto incidente per Bearman durante il GP del Giappone. Al giro 22 il britannico tenta il sorpasso su Colapinto, che procede a circa 10 kmh più lento e allarga un poco la traiettoria: la Haas va sull'erba, poi taglia la strada e sbatte violentemente contro il muro. Bearman esce dalla vettura zoppicante per un problema alla gamba destra: dopo il controllo al Centro Medico sono state escluse fratture, per lui solo una forte contusione al ginocchio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Giappone, incidente Bearman: impatto violento contro le barriere e rientro zoppicante Articoli correlati Incidente stradale sul Gargano: violento impatto tra un'auto e un trattoreIncidente stradale lungo la Provinciale 58 - le Matine, tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Leggi anche: Incidente in autostrada, auto contro le barriere Aggiornamenti e notizie su GP Giappone incidente Bearman impatto... Temi più discussi: Paura per Bearman: botto con Colapinto e rientro zoppicante; F1, l'incidente di Ollie Bearman nel GP del Giappone (LA2 Sport Live 29.03.2026, 07h00); Bearman, che botto! Incidente pauroso a Suzuka; Incredibile!, furia Russell per safety car che 'aiuta' Antonelli nel Gp Giappone F1. Diretta Formula 1 streaming gara GP Giappone 2026 Suzuka live video tv: orario, cronaca, ordine d’arrivo e vincitore (oggi domenica 29 marzo)Diretta Formula 1 streaming gara GP Giappone 2026 Suzuka live video tv oggi domenica 29 marzo: orario, cronaca, ordine d’arrivo e vincitore. ilsussidiario.net F1, GP del Giappone: altro capolavoro di Antonelli. Sorride anche LeclercGrandi emozioni a Suzuka. Seconda vittoria consecutiva per il giovane pilota italiano della Mercedes. Incidente per Bearman. msn.com KIMI ANTONELLI VINCE IL GRAN PREMIO DEL GIAPPONE Super gara di un super Kimi anche a Suzuka, con il pilota italiano riuscito ad ottenere un incredibile BACK TO BACK dopo il primo successo in Cina Antonelli chiude davanti a Piastri e Lecl - facebook.com facebook Kimi Antonelli si ripete anche in Giappone e fa sognare: vince davanti a Piastri e sale in testa al Mondiale x.com