Perquisizioni a casa del tredicenne che ha accoltellato la prof | gli artificieri sequestrano  materiale che potrebbe essere esplosivo

Le forze dell'ordine hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un ragazzino di 13 anni sospettato di aver ferito una insegnante con un coltello. Durante le operazioni, gli artificieri hanno sequestrato materiale che potrebbe essere esplosivo. Successivamente, gli investigatori si sono recati in una cava per approfondire la natura di questo materiale.

I carabinieri si sono recati nella casa in cui il tredicenne che ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi vive con la mamma, a Trescore. Nel primo pomeriggio di oggi, 25 marzo, hanno portato via del materiale che potrebbe essere esplosivo. Non è ancora chiaro che cosa sia di preciso, ma probabilmente qualche ordigno rudimentale. Sul posto sono arrivati gli artificieri: al momento il materiale è sotto esame per capire se si tratti davvero di esplosivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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