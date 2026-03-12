Pioggia dentro l' aeroporto di Fiumicino ai terminal 1 e 3 per infiltrazioni d' acqua | passeggeri postano video

All’interno degli aeroporti di Fiumicino, nei terminal 1 e 3, si sono verificati allagamenti causati da infiltrazioni d’acqua, che hanno interessato le aree dedicate ai passeggeri. Numerosi utenti hanno condiviso sui social video e foto che mostrano le zone allagate e il livello dell’acqua presente nei terminal. La situazione ha causato disagi e ritardi nelle partenze e negli arrivi dei voli.

La forte pioggia a Fiumicino ha creato disagi anche all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. L'acqua si è infiltrata anche all'interno dello scalo con i presenti che hanno ripreso e postato video dei rivoli che scendevano dal soffitto e dei corridoi allagati. Non sono state segnalate però interruzioni dei voli. La pioggia all'aeroporto di Fiumicino In un video, diventato virale, si vede la pioggia passare per il soffitto e scendere all'interno dell'aeroporto come se si fosse all'esterno. I pavimenti sono completamente bagnati. A causa del violento nubifragio nel Lazio, l'acqua è entrata in alcuni punti dei terminal 1 e 3 dello scalo romano. Un frame del video in cui si vede la pioggia entrare nell'aeroporto di Fiumicino Tanti le immagini girate dai passeggeri in transito nell'aeroporto, condivisi sui social.