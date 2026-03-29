In un recente editoriale, uno scrittore ha commentato che il periodo tra i 30 e i 45 anni rappresenta un’età eccezionale. Ha anche ammesso di trovare difficile comprendere i trentenni, pur conoscendo bene la propria generazione e quelle precedenti, che seguono principalmente donne tra i 60 e i 90 anni. Il testo si concentra su queste fasce di età e sulle percezioni personali dell’autore.

C onfesso che per me i trentenni sono un mistero. Conosco bene la mia generazione e quelle precedenti: sono il mio pubblico, in particolare le donne tra i 60 e i 90 (lunga vita!). iO Donna e IED sullo schermo con “Freeze”: un cortometraggio per celebrare i 30 anni X Leggi anche › Avere 30 anni, il corto Officine IED: “Freeze” Conosco bene i ventenni, perché sono la generazione dei miei figli, e ne ho un’ottima opinione: un po’ tutti gli imprenditori dicono che i ventenni sono eccezionali, sono nati e cresciuti con le crisi, sono flessibili, e andrebbero – cari imprenditori – pagati un po’ meglio. Leggi anche › 30 anni visti da scrittrici e scrittori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il tempo che va dai 30 ai 45 è eccezionale dice Aldo Cazzullo nel suo editoriale

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