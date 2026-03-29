Il Teatro dell'Unione a Viterbo ha una storia che attraversa diverse epoche, passando da serate di gala dell'Ottocento a momenti di distruzione durante i bombardamenti. Dopo essere stato gravemente danneggiato, l'edificio è stato ricostruito e oggi rappresenta ancora un punto di riferimento culturale per la città. La struttura conserva elementi storici e un aspetto che richiama il passato, attestando il suo ruolo nel tempo.

Dalle serate dell'Ottocento ai bombardamenti della guerra, fino al grande restauro del 2017: la rinascita del salotto culturale di Viterbo Il Teatro dell'Unione è un pezzo di storia di Viterbo che ne ha viste davvero di tutti i colori. Dalle serate di gala dell'Ottocento ai bombardamenti che lo hanno quasi buttato giù, fino alla rinascita che lo ha riportato a essere il salotto preferito dei viterbesi. Un grande edificio storico che testimonia come i viterbesi, nel tempo, abbiano lottato per riavere il proprio spazio ogni volta che la storia ha provato a portarglielo via.?Tutto è cominciato nel 1844, quando un gruppo di viterbesi appassionati di arte e spettacolo ha deciso che la città meritava un posto speciale, superiore ai piccoli teatri privati dell'epoca. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - ?Il teatro dell'Unione tra storia e bellezza

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