Escursione guidata a Penne | una passeggiata tra storia e bellezza

Domenica 15 febbraio, i visitatori potranno esplorare Penne, uno dei borghi più belli e ricchi di storia del Pescarese. Un’escursione guidata permetterà di scoprire le sue strade, le sue piazze e i segreti di un luogo che conserva intatta la sua atmosfera unica. È un’ottima occasione per chi desidera immergersi nella bellezza e nella storia di questa piccola perla dell’Abruzzo.

Approfondimenti su Penne Borgo

