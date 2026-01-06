Il legame tra stregoneria e bellezza | una storia tutta al femminile

Il rapporto tra stregoneria e bellezza affonda le sue radici in pratiche antiche, spesso femminili, che combinavano rituali di cura e potere simbolico. Prima dell’era moderna, questi gesti rappresentavano un modo di esprimere identità e forza, trasmettendo valori e tradizioni di generazione in generazione. Oggi, questi aspetti storici contribuiscono a comprendere l’evoluzione del concetto di bellezza e il suo significato culturale.

Ormai lo sappiamo, la bellezza è un rituale di culto molto molto antico. Prima di diventare industria, tendenza o algoritmo (oggi non possiamo farne proprio a meno), i rituali di bellezza erano gesti carichi di significato. Ungersi la pelle, profumarsi, intrecciare i capelli, così come disegnare sul viso: azioni che parlavano di identità, culto, magia. Così come di tradizione e trasformazione. In questo senso, la stregoneria (o la magia in generale) e la bellezza condividono la stessa origine: entrambe nascono dal corpo e dalla sua capacità di cambiare, curarsi, comunicare. E la strega era un femminile molto temuto.

