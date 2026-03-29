Dopo il referendum, i sondaggi di Pagnoncelli analizzano le variazioni nelle intenzioni di voto degli italiani. I risultati indicano chi ha guadagnato consensi e chi ha invece perso terreno, offrendo una panoramica immediata delle tendenze politiche in seguito alla consultazione popolare. I dati vengono diffusi pochi giorni dopo l'evento, senza ulteriori interpretazioni o analisi.

Pochi giorni dopo la consultazione referendaria, i sondaggi mostrano l'impatto sugli orientamenti di voto degli italiani. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere, Fratelli d’Italia registra un calo di poco più dell’1%, passando dal 28,0% di febbraio al 26,7% attuale. Si tratta di una flessione attesa, dato che è stato il partito del centrodestra più esposto durante la campagna elettorale.Nel centrodestra, Forza Italia cresce di oltre un punto, passando dall’8,4% al 9,5%. La Lega rimane sostanzialmente stabile al 6,3%, mentre Noi Moderati si attesta all’1%. Futuro Nazionale di Vannacci perde lo 0,6% e scende al 3%. Nell’opposizione, i due principali vincitori del referendum guadagnano terreno: il Partito Democratico sale dell’1,3% e raggiunge il 22%, tornando ai livelli di circa un anno fa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il sondaggio Pagnoncelli dopo il referendum: cosa cambia, chi sale e chi scende

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