Referendum e caos governo il primo sondaggio | chi sale e chi scende

Dopo il referendum sulla giustizia, i sondaggi indicano che il centrodestra mantiene il vantaggio, anche se con una leggera diminuzione dei consensi. Nel frattempo, il centrosinistra registra un recupero e si avvicina, cercando di contrastare la posizione della coalizione di governo. Questi dati sono stati diffusi nel giorno successivo alla consultazione referendaria, mentre il quadro politico continua a mostrare segnali di incertezza.

All’indomani del referendum sulla giustizia, il primo effetto politico si misura nei numeri: il centrodestra resta avanti ma mostra i primi segnali di affaticamento, mentre il centrosinistra recupera terreno e prova a rientrare in partita. Il quadro delineato dal sondaggio dell’ Istituto Noto per Porta a Porta racconta una fase di transizione, in cui la vittoria del No non produce uno shock immediato sugli equilibri, ma inizia a spostare lentamente il consenso. A perdere qualcosa è soprattutto Fratelli d’Italia, che rimane il primo partito ma arretra, mentre crescono Partito democratico e Movimento 5 stelle, con un clima politico che si fa più mobile e meno prevedibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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