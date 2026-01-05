Il primo sondaggio dell' anno è una mazzata per la sinistra | ecco le cifre

Il primo sondaggio dell’anno rivela una situazione politica stabile nei trend, con Fratelli d’Italia in crescita e la sinistra in difficoltà. Secondo i dati di BiDiMedia, le intenzioni di voto evidenziano una geografia partitica sempre più definita, riflettendo le attuali dinamiche politiche italiane. Qui di seguito, un’analisi dettagliata delle cifre e dei possibili scenari.

Anno nuovo e subito una bella iniezione di realismo duro e puro nelle urne virtuali degli italiani. Secondo l’ultimissimo sondaggio politico di BiDiMedia, che fotografa le intenzioni di voto con una lente implacabile, la geografia dei partiti è sempre più netta: Fratelli d’Italia vola alto, mentre la sinistra sembra inciampare sulle proprie contraddizioni. Nel campo politico, il Centrodestra resta dominante: con un 46,4%, nonostante un leggero calo, è ancora primo davanti a tutti. FdI continua la sua marcia con un dato in crescita ( più sei decimi, ora al 29,% ), spingendo la coalizione sempre più lontana dalla truppa di opposizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

