Il primo sondaggio dell' anno è una mazzata per la sinistra | ecco le cifre

Da liberoquotidiano.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo sondaggio dell’anno rivela una situazione politica stabile nei trend, con Fratelli d’Italia in crescita e la sinistra in difficoltà. Secondo i dati di BiDiMedia, le intenzioni di voto evidenziano una geografia partitica sempre più definita, riflettendo le attuali dinamiche politiche italiane. Qui di seguito, un’analisi dettagliata delle cifre e dei possibili scenari.

Anno nuovo e subito una bella iniezione di realismo duro e puro nelle urne virtuali degli italiani. Secondo l’ultimissimo sondaggio politico di BiDiMedia, che fotografa le intenzioni di voto con una lente implacabile, la geografia dei partiti è sempre più netta: Fratelli d’Italia vola alto, mentre la sinistra sembra inciampare sulle proprie contraddizioni. Nel campo politico, il Centrodestra resta dominante: con un 46,4%, nonostante un leggero calo, è ancora primo davanti a tutti. FdI continua la sua marcia con un dato in crescita ( più sei decimi, ora al 29,% ), spingendo la coalizione sempre più lontana dalla truppa di opposizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

il primo sondaggio dell anno 232 una mazzata per la sinistra ecco le cifre

© Liberoquotidiano.it - Il primo sondaggio dell'anno è una mazzata per la sinistra: ecco le cifre

Leggi anche: Il primo sondaggio dell’anno è una mazzata: ecco per chi

Leggi anche: Sondaggio, Supermedia 2025: la sinistra staccata di 7 punti. Tutte le cifre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

primo sondaggio anno 232Il primo sondaggio dell'anno: Meloni resiste, Schlein affonda (il Pd nel 2025 ha perso un punto) - Nando Pagnoncelli, negli ultimi giorni del 2025, ha misurato la performance di leader e partiti evidenziando che quello che ci siamo appena messi alle spalle &#232; stato un bu ... tag24.it

Nando Pagnoncelli: «Il primo sondaggio lo feci con i ragazzi dell'oratorio. Poi le domande per TeleMike. La politica si &#232; fatta travolgere dai like» - Nando Pagnoncelli da martedì 16 dicembre è cittadino benemerito, Medaglia d’oro del Comune di ... bergamo.corriere.it

primo sondaggio anno 232Sondaggi, terremoto a sinistra: Pd a picco e Conte si allarga. FdI vola - Fratelli d'Italia sempre primo partito e in crescita rispetto al 2024 mentre qualcosa si muove negli equilibri del tumultuoso campo largo, con il ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.