skicross simone deromedis torna in auge e sfiora il podio a veysonnaz howden vince e allunga in coppa del mondo

Simone Deromedis torna a competere ai vertici dello skicross, sfiorando il podio a Veysonnaz dopo alcuni risultati meno brillanti. Dopo aver attraversato un periodo difficile, il campione del mondo 2023 ha dimostrato la propria tenacia, chiudendo al quarto posto nel secondo evento in Svizzera. La gara ha evidenziato il suo carattere e la volontà di riprendersi, segnando un passo importante nel suo percorso stagionale in Coppa del Mondo.

Simone Deromedis è tornato ai piani altissimi nella Coppa del Mondo di skicross, dopo tre passaggi a vuoto che avevano fatto suonare il campanello d’allarme: il Campione del Mondo 2023 aveva steccato nelle due prove di Innichen prima di Natale (15mo e 16mo) e aveva mancato la qualificazione al tabellone a eliminazione diretta della gara-1 di Veysonnaz (fuori dalla top-32 nel turno preliminare), ma oggi ha sfoderato una prestazione di carattere e ha chiuso al quarto posto nel secondo evento andato in scena sulle nevi svizzere. Il fuoriclasse trentino è tornato a disputare una big final dopo un mese e mezzo (nelle due gare di Val Thorens portò a casa una vittoria e una seconda piazza), battagliando in maniera convincente per salire sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Arosa si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

