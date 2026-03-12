Simone Deromedis si è piazzato al secondo posto nella gara di Montafon, valida per la Coppa del Mondo di skicross. La competizione si è svolta oggi, con Howden che ha ottenuto la vittoria e si avvicina alla conquista della Sfera di cristallo. La gara ha visto la partecipazione di diversi atleti di alto livello, tra cui Deromedis.

Simone Deromedis ha conquistato un bel secondo posto nella gara di Montafon, evento valido per la Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 è uscito in maniera eccellente dalle strutture iniziali ed è transitato davanti a tutti al primo intermedio in occasione della serrata finale andata in scena sulle nevi austriache, ma ha poi subito il sorpasso del canadese Reece Howden e si è dovuto accontentare della seconda piazza alle spalle del leader della classifica generale. Il fuoriclasse trentino, capace di precedere al traguardo lo svizzero Alex Fiva e il francese Nicolas Raffort, è... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Deromedis torna sul podio in Coppa del Mondo! Howden spadroneggia e ipoteca la Sfera

