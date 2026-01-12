Chi è Reza Pahlavi il figlio dello scià sostenuto dai manifestanti in Iran

Reza Pahlavi è il figlio dello scià Mohammad Reza Pahlavi, sostenuto da alcuni manifestanti in Iran. In questi giorni, le proteste contro il regime di Khamenei vedono tra gli slogan più diffusi “Lunga vita allo scià” e “Pahlavi tornerà”, riflesso di un desiderio di cambiamento e di un possibile ritorno a un governo monarchico. La figura di Reza Pahlavi rappresenta un simbolo per chi chiede riforme politiche e democratiche nel paese.

Tra le frasi che i manifestanti, che in questi giorni si stanno riversando nelle strade di Teheran e del resto dell' Iran per protestare contro il regime e l'ayatollah Ali Khamenei, stanno ripetendo, le più gettonate sono sicuramente «Lunga vita allo scià!», e «Pahlavi tornerà». I dissidenti fanno riferimento a Reza Pahlavi, sessantacinque anni, figlio di Mohammad Reza Pahlavi, l'ultimo scià di Persia, che governò il Paese dal 1941 al 1979. Quando in Iran scoppiò la rivoluzione, aveva solo diciotto anni, e viveva già negli Stati Uniti. I rivoltosi avevano costretto alla fuga suo padre, che morì di tumore un anno dopo.

