Reza Cyrus Pahlavi, 65 anni, è il figlio dell’ultimo Scià d’Iran e l’erede designato al trono. Dopo quasi cinquant’anni di assenza, torna a essere una figura di riferimento per coloro che desiderano un futuro diverso per l’Iran. La sua presenza rappresenta un possibile punto di svolta nel panorama politico e sociale del Paese, segnato da decenni di cambiamenti e incertezze.

Quasi cinquant’anni lontano dalla sua terra, Reza Pahlavi, 65 anni, Principe ereditario dell’Iran e figlio dell’ultimo Scià, tenta oggi di ritagliarsi un ruolo centrale nel futuro del suo Paese. Una figura sospesa tra memoria e speranza, tra il peso di un passato ingombrante e la responsabilità di guidare una nuova generazione. Con le proteste in Iran contro il regime islamista, Pahlavi è tornato sotto i riflettori internazionali lanciando messaggi ai manifestanti e invitandoli a non mollare. “Il nostro obiettivo non è più solo scendere in piazza; il nostro obiettivo è prepararci a conquistare e difendere i centri urbani”, ha scritto su X. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il ritorno dello Scià, chi è Reza Cyrus Pahlavi

