Questa mattina si prepara un incontro importante a Palazzo Ducale, dove si discuterà del restauro del Volto Santo. L’appuntamento, in programma alle 10, riunisce esperti e appassionati per approfondire i lavori di recupero di questa icona religiosa. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, pronti a scoprire i dettagli e le novità sul conservamento di un simbolo così significativo.

Il Volto Santo e il restauro di cui è stato oggetto saranno l’argomento dell’incontro di domani, che avrà inizio alle 10 a Palazzo Ducale. A parlare di questo intervento epocale, che ha cambiato l’aspetto del crocefisso ligneo più antico d’Europa, restituendolo alla bellezza originaria, sarà Annamaria Giusti, storica dell’arte e consulente scientifica dell’Opera del Duomo. L’incontro ‘Storia e restauro del Volto Santo’, infatti, ripercorrerà le tappe salienti dell’intervento di recupero effettuato sul monumentale crocifisso ligneo del IX Secolo, attribuito, secondo la leggenda, a Nicodemo e che rappresenta uno delle sculture lignee più antiche d’Occidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bellezza ovunque. Il Volto Santo dopo il restauro

