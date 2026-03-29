Un 13enne coinvolto nell'aggressione a una docente ha dichiarato di essere dispiaciuto per non averla uccisa. Durante l'interrogatorio, è apparso lucido e convinto, affermando di aver voluto anche uccidere i propri genitori, con i quali avrebbe un buon rapporto. Le indagini continuano a chiarire i dettagli dell'episodio.

«Lucido e convinto, ha inoltre detto che voleva uccidere anche papà e mamma, con i quali risulta avesse un buon rapporto». Secondo i giudici, proprio i genitori non sono riusciti a captare la gravità del malessere del figlio che - stando alle parole dell’avvocato della famiglia, Carlo Foglieni - era stato portato da una psicologa per l’ansia generata dal rapporto conflittuale con la prof. «In sede di interrogatorio, il ragazzo appariva come distaccato dalla realtà, potrebbe essere stato influenzato da terzi». Ipotesi plausibile, che sarà vagliata dagli inquirenti. Nel frattempo il ragazzo è stato affidato ai servizi sociali: dopo la valutazione di un neuropsichiatra infantile, verrà accompagnato nella comunità più adeguata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il ragazzo che ha accoltellato la professoressa «è dispiaciuto per non averla uccisa»

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