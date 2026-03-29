Il 13enne che ha ferito con un coltello una professoressa di francese a Trescore Balneario ha dichiarato di essere dispiaciuto di non averla uccisa. Durante l'interrogatorio, ha confessato di aver avuto l'intenzione di uccidere anche i suoi genitori. Le autorità stanno indagando sui motivi dell'aggressione e sul comportamento del ragazzo prima dell'episodio.

Il gesto è irreparabile, ma va salvato il salvabile. Lui, che ha solo 13 anni. Mentre la professoressa Chiara Mocchi, 57 anni, si sta pian piano riprendendo dalle ferite e dallo choc, il Tribunale per i minorenni di Brescia dispone i primi provvedimenti per lo studente di terza media che l’ha accoltellata, mercoledì a scuola, a Trescore. Con urgenza, per capire il disagio, perché più dettagli emergono e più lo scenario è allarmante. Dopo aver pianificato di uccidere la sua insegnante di francese, aver comprato online il coltello da Rambo, aver annunciato e trasmesso in diretta la sua vendetta su Telegram, nell'interrogatorio questo ragazzino si è mostrato dispiaciuto, ma per non aver portato a termine l’omicidio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il 13enne che ha accoltellato la prof "dispiaciuto per non averla uccisa". La confessione: "Volevo ammazzare anche i miei genitori"

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Una selezione di notizie su Il 13enne che ha accoltellato la prof...

Temi più discussi: Non volevo imitare nessuno, il racconto lucido e senza esitazioni del 13enne che ha accoltellato la professoressa a scuola; La prof accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni: Bergamo è sotto choc; Il 13enne che ha accoltellato la prof: Volevo ucciderla, non possono processarmi; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata.

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