Il progetto di un designer ferrarese | La mia lampada ‘a sospensione’ Così ho conquistato Kanye West

Un designer di Ferrara ha creato una lampada a sospensione che ha attirato l’attenzione di Kanye West, uno dei rapper più noti al mondo. L’artista ha progettato un complemento d’arredo che ha portato il musicista a sceglierla per alcune stanze di una residenza californiana, tra cui soggiorno, cucina, scantinato e bagno. La lampada, di produzione artigianale, è stata posizionata in diverse aree della casa.

Anche Kanye West accende la luce. Tuttavia, uno dei rapper più famosi al mondo non può certo illuminare una delle sue case californiane – il soggiorno, la cucina, lo scantinato, financo il bagno – con lampade qualsiasi. Per un normalissimo ambiente domestico, com’è per esempio lo studio di registrazione (chi non ci passa almeno un paio d’ore al giorno?) è necessaria una lampada di design: se quella lampada è italiana, ancora meglio. Se poi a crearla è un giovane designer di ventitré anni, non uno di più, e quel designer è un ferrarese fresco di laurea che oggi lavora a Imola. ebbene questo sì, che fa notizia. È Federico Baglioni, che il primo marzo ha pubblicato su Instagram lo screenshot di una chat con ‘Ye’ (il nickname di Kanye), a cui aveva mandato il disegno del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il progetto di un designer ferrarese: "La mia lampada ‘a sospensione’. Così ho conquistato Kanye West" Articoli correlati Kanye West si scusa per i post antisemiti e l’odio razziale: «Ho perso contatto con la realtà»Kanye West ha pubblicato una lunga lettera a tutta pagina sul Wall Street Journal. Ye, nuovo nome ufficiale di Kanye West, pubblica un annuncio sul Wall Street Journal per scusarsi delle sue esternazioni antisemite: «Ho perso il contatto con la realtà»West, che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye nel 2021, inizia le scuse raccontando di un incidente d’auto avvenuto nel 2002 che gli ha... Tutti gli aggiornamenti su Kanye West Temi più discussi: La casa di Kanye West a Malibu firmata da Tadao Ando rischia il pignoramento dopo anni di caos; È uscito ‘Bully’, il nuovo disco di Kanye West; Il progetto di un designer ferrarese: La mia lampada ‘a sospensione’. Così ho conquistato Kanye West; Kanye West pubblica la tracklist del nuovo album Bully. In Italia in concerto a luglio. KANYE WEST ecco Bully. Guarda la session liveDopo mesi di teaser e anticipazioni, Kanye West ha presentato al mondo Bully, il suo nuovo progetto musicale, in una sessione live su YouTube a ridosso della mezzanotte del 26 marzo. newsic.it Recensione: YE – KANYE WEST – BullyBULLY segna il ritorno solista di Kanye West dopo Donda, tra versioni multiple e un’aura di caos controllato. Un disco frammentato, spesso incompiuto, dove il talento riaffiora a intermittenza den ... newsic.it Non solo streaming: oltre a Bully, Kanye West ha pubblicato il video di Father con Travis Scott - facebook.com facebook Il cantautore e produttore, collaboratore di Beyoncé, Rosalía e Kanye West, corre sul filo della sperimentazione e della nostalgia x.com