Ye, il nuovo nome di Kanye West, ha pubblicato una lettera aperta sul Wall Street Journal per scusarsi delle sue dichiarazioni antisemite. L’artista ha ammesso di aver perso il contatto con la realtà, attribuendo i suoi commenti offensivi a danni neurologici causati da un incidente stradale del 2002. L’intervento, finanziato dalla sua azienda Yeezy, rappresenta un tentativo di chiarimento e di riparazione.

West, che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye nel 2021, inizia le scuse raccontando di un incidente d’auto avvenuto nel 2002 che gli ha provocato la frattura della mandibola. «Venticinque anni fa ho avuto un incidente d’auto che mi ha fratturato la mandibola e mi ha causato una lesione al lobo frontale destro del cervello», racconta l’artista. «All’epoca, l’attenzione si concentrava sul danno visibile: la frattura, il gonfiore e il trauma fisico immediato. La lesione più profonda, quella all’interno del cranio, è passata inosservata». Nonostante queste lesioni, Ye riuscì comunque a registrare il suo singolo di debutto, Through the Wire, due settimane dopo l’incidente (come si evince dal titolo, all’epoca aveva la mandibola suturata con il filo metallico). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ye, nuovo nome ufficiale di Kanye West, pubblica un annuncio sul Wall Street Journal per scusarsi delle sue esternazioni antisemite: «Ho perso il contatto con la realtà»

Approfondimenti su Kanye West

Kanye West, noto anche come Ye, ha pubblicato una lettera pubblica sul Wall Street Journal in cui si scusa per le dichiarazioni antisemite e gli attacchi di odio razziale compiuti negli ultimi anni.

Il Wall Street Journal riferisce di un nuovo piano statunitense per la ricostruzione dell’Ucraina, presentato a Bruxelles.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Kanye West chiede scusa al mondo con una lettera aperta sul Wall Street Journal. https://www.sentireascoltare.com/news/kanye-west-chiede-scusa-al-mondo-con-una-lettera-aperta-sul-wall-street-journal/ - facebook.com facebook

Kanye West ha pubblicato una lunga lettera sul Wall Street Journal per chiedere scusa del suo comportamento antisemita negli ultimi anni: «Ho perso il contatto con la realtà». Il rapper ha detto di soffrire di un disturbo bipolare x.com