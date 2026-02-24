Due mondi due vite | la distopia che sfida il futuro

Fabrizio Massimilla ha pubblicato il suo nuovo romanzo distopico, ispirato da un conflitto tra due società opposte. La causa è la crescente tensione tra un mondo tecnologicamente avanzato e uno che lotta per sopravvivere, con protagonisti che cercano di trovare un senso in un’epoca di cambiamenti rapidi. Il libro presenta personaggi che affrontano scelte difficili, svelando le sfide di un futuro incerto. La narrazione si intreccia con eventi che mettono alla prova le loro convinzioni.

Fabrizio Massimilla, autore trevigiano, svela oggi al pubblico il suo nuovo romanzo distopico, un viaggio tra due mondi contrastanti e due vite in cerca di redenzione. Il libro, edito da PAV Edizioni per la collana Mondo Distopico, sarà disponibile in tutte le librerie e piattaforme online, incluso Amazon in versione digitale. La storia si snoda tra l’oscurità violenta del mondo di Jean e la luminosità ipertecnologica di Claire, due personaggi che incarnano la solitudine e la ricerca di un senso in un futuro incerto. Jean vive in un mondo chiamato “2200, dove l’individualismo è l’unica regola. Senza famiglia, senza legami, si aggrappa alla figura di Guglielmo, suo mentore e protettore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La storia non detta di Garibaldi, agricoltore prima che “eroe dei due mondi”Giuseppe Garibaldi, noto per aver unificato l’Italia, era anche un agricoltore prima di diventare un eroe nazionale.

Leggi anche: Concerto “Eco di due mondi” – la musica che unisce Oriente e Occidente arriva a San Gemini

O MAIOR Vendedor de Armas da Rússia: Viktor Bout

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Nuovo romanzo del trevigiano Fabrizio Massimilla; La mia nuova casa a Ginevra, dove puoi vivere da straniero ma mai fuori posto; Dall'orrore del caso Pelicot al nuovo 'Alfabit' della lingua italiana, le novità in libreria; Brendan Fraser tra Tokyo e solitudine: un viaggio emozionante tra due mondi in Rental Family.

Tra due mondi: le vite parallele di CarrèreEmmanuel Carrère torna alla regia con un film che merita. Si intitola Tra due mondi ed è tratto dal libro inchiesta Le Quai de Ouistreham di Florence Aubenas. Marianne, una magnifica Juliette Binoche, ... repubblica.it

Le mille vite di Inoki, il wrestler dei due mondi (diventato anche cartoon)Con quel mascellone così marcato e quel fisico tanto imponente era perfetto per bucare il piccolo schermo. Tanto in televisione quanto nei cartoni animati. Sì perché i boomer cresciuti a pane a ... ilgiornale.it

L'auto virtuale diventa reale. Grazie all’Intelligenza artificiale i due mondi si fondono sempre di più - facebook.com facebook