Addio Canuti eroe dei due mondi di Milano

Se n’è andato a 70 anni, Canuti, figura simbolo dei due mondi di Milano. Recentemente aveva celebrato il compleanno, ma il suo stato di salute era noto ai più, specialmente agli amici del GS Bindun, tra cui ex calciatori e tifosi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità sportiva e per chi lo ha conosciuto, lasciando un ricordo di passione e dedizione.

Solo dieci giorni fa aveva festeggiato i 70 anni, con pochi sorrisi. Anche i suoi amici più cari, soprattutto quelli del GS Bindun (vecchie glorie nerazzurre ma non solo) sapevano che il "Nazza" non stava bene. E infatti gli ultimi giorni della sua esistenza li ha trascorsi in ospedale dove si è spento all'alba di ieri mattina a causa di una malattia fulminante. Se n'è andato così, in silenzio, Nazzareno Canuti, ex difensore di Inter e Milan, fino agli anni Ottanta uno dei pochissimi (14) giocatori ad aver vestito entrambe le maglie delle squadre meneghine. In realtà mai aveva nascosto la sua vera fede, nel senso che "l'Inter è l'Inter: si ama".

