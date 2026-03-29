il portellone del camion si apre e colpisce un bimbo

Venerdì mattina, un bambino di 10 anni che passeggiava con la nonna sul marciapiede di via Locchi a Figline è stato colpito dal portellone di un camion di un corriere. L’incidente si è verificato mentre il bambino stava camminando sul lato del marciapiede opposto a quello del fioraio. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni del ragazzo o sulle circostanze precise dell’accaduto.

Un bambino di 10 anni è stato colpito dal portellone del camion di un corriere. Venerdì mattina il piccolo stava passeggiando con la nonna sul marciapiede di via Locchi a Figline, lato fioraio. Il mezzo pesante da via Torino ha svoltato sulla sinistra. In curva, gli si è aperto il portellone posteriore e ha colpito in pieno il bambino che stava camminando nella stessa direzione e non ha potuto vedere il mezzo in arrivo. Una fatalità. Il conducente non si è fermato: è andato avanti per la sua strada, mentre il bimbo è stato subito soccorso dalla nonna e da alcuni passanti. Il personale della Croce Rossa di Incisa lo ha curato sul luogo, poi lo ha portato all’ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli: gli è stato assegnato un codice giallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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