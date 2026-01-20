Pitti Bimbo 2026 | si apre a Firenze l’edizione numero 102 Oltre 100 collezioni il 65% internazionali

A Firenze si apre la 102ª edizione di Pitti Bimbo 2026, un evento dedicato alla moda kids. Oltre 100 collezioni sono presenti, con il 65% di partecipazioni internazionali. La manifestazione mette in mostra marchi consolidati, nuovi talenti e progetti speciali, offrendo una panoramica completa delle tendenze nel settore. Un appuntamento importante per conoscere le novità e gli sviluppi della moda per bambini a livello globale.

Protagonista una selezione di marchi di riferimento della moda kids, accanto a nomi nuovi, progetti e partecipazioni speciali. Il salone continua a evolversi con uno sguardo rivolto ai cambiamenti del mercato e ai desideri espressi dai consumatori. ”Pitti Bimbo 102 – spiega Antonio Cristaudo, direttore commerciale di Pitti Immagine – è frutto di una vicinanza particolare al mercato e ai protagonisti stessi del kidswear ottenuta grazie a un’attività di networking internazionale che abbiamo svolto nei mesi scorsi insieme ad aziende, retailer, distributori ed esperti del settore in molte parti d’Europa e d’Italia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

