Juventus | ritorno di Chiesa sempre più concreto

Il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus si avvicina, con il club inglese Liverpool che ha comunicato le condizioni economiche dell'operazione. Il prestito, valutato 10 milioni di euro, prevede un obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione alla Champions League. La trattativa prosegue con attenzione da entrambe le parti, nel rispetto delle modalità concordate e delle tempistiche di mercato.

Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus è sempre più concreto, ma il Liverpool ha fissato il prezzo: 10 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione Champions. La cifra, più alta rispetto alle aspettative iniziali di un’operazione secca low-cost, rappresenta il punto di incontro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ritorno di Chiesa sempre più concreto Leggi anche: Juventus, l’ex Chiesa sempre più idolo a Liverpool Leggi anche: Chiesa Juve, ritorno sempre più possibile: adesso Federico ha fretta! Spalletti chiama, ma il Liverpool… Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chiesa Juve ritorno più vicino? L’ultimo segnale che arriva dall’Inghilterra; Chiesa Juve ritorno sempre più possibile | adesso Federico ha fretta! Spalletti chiama ma il Liverpool…; Chiesa Juve il richiamo è sempre più forte | Fede ha già parlato con tre ex compagni tornerebbe di corsa a Torino ma… Il punto. Chiesa Juve, Spalletti entusiasta del suo ritorno ma ad una sola condizione: ecco di cosa si tratta - Chiesa Juve | L'indiscrezione lanciata da Tuttosport accende i sogni dei tifosi bianconeri: il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus non ... news-sports.it

Chiesa, ritorno alla Juventus: quando Spalletti lo paragonava a Sinner - Chiesa può tornare alla Juventus e a lavorare con Spalletti: è stato il suo ct per un anno e ne ha sempre parlato bene, addirittura paragonandolo a Sinner chiesa torna alla juventus: ecco i suoi prece ... panorama.it

Chiesa di ritorno alla Juventus, tifosi divisi: “Minestra riscaldata” - Si accende il calciomercato della Juventus con i fari sul ritorno di Federico Chiesa in bianconero. newsmondo.it

MERCATO Juve?Colpo Chiuso! Decide Spalletti! Juve Scatenata

Svolta improvvisa nel mercato della #Juventus: se dovesse sfumare il ritorno di Federico #Chiesa, il club punterebbe su Daniel #Maldini Secondo la Gazzetta dello Sport, il talento dell'#Atalanta è balzato in cima alle preferenze di Marco #Ottolini come perf - facebook.com facebook

