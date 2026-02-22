Pontedera-Ascoli 1-3 granata sempre più a fondo

Una sconfitta netta contro l'Ascoli ha fatto cadere ulteriormente il Pontedera in fondo alla classifica del girone B di Serie C. La squadra ha subito tre reti senza riuscire a reagire, evidenziando le difficoltà in fase offensiva e difensiva. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con molti tifosi che hanno lasciato lo stadio delusi. La squadra ora si concentra sulla prossima sfida, cercando di cambiare rotta.

Pontedera, 21 febbraio 2026 – Ancora una sconfitta per il Pontedera, sempre più ultimo nel girone B di Serie C. I granata di Braglia sono stati sconfitti 3-1 al Mannucci dall'Ascoli, terza forza del campionato, passato dopo appena 4' con un tocco in mischia di Nicoletti. Nella ripresa dopo soli 7' i marchigiani hanno trovato il bis con un preciso tiro a giro di Damiani. Poi Yeboah al 20' ha inzuccato la palla del 2-1 (l'attaccante si era visto annullare un gol pochi minuti prima per fuorigioco), ma sette minuti più tardi D'Uffizi ha infilato la palla nell'angolo alto per il 3-1. I granata avrebbero avuto la possibilità di riaprire di nuovo l'incontro al 38' quando Nicoletti ha atterrato Yeboah: dal dischetto però Kabashi ha calciato alto.