Il ministro ha annunciato di non voler più fissare date precise per l’avvio dei lavori sul ponte sullo stretto di Messina, spiegando di preferire attendere l’esame delle carte prima di stabilire una nuova tempistica. Ha inoltre affermato di sperare che i lavori inizino entro la fine dell’anno, ma ha precisato di voler evitare annunci affrettati e di voler seguire le procedure ufficiali.

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - Sul ponte sullo stretto di Messina "non do più scadenze mensili perché ho imparato che tra corsi, ricorsi, corte dei conti e comitati del no, prima voglio vedere la carte. Il mio obiettivo è che questo sia l'anno dell'avvio dei lavori del benedetto ponte di Messina". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervistato da Bruno Vespa nella prima giornata di LetExpo 2026. "Porti d'Italia Spa è stata approvata, ci ha lavorato il vice ministro Rixi, è un'innovazione fondamentale per coordinare gli immensi fondi - parliamo di diversi miliardi di euro - che il ministero sta erogando per lo sviluppo delle autorità portuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ponte Messina, Salvini: "Non do più date, spero avvio lavori entro anno"

