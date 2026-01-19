Addio a Valentino Garavani | chi controlla oggi la maison che porta il suo nome? Da Marzotto al Qatar tutti i passaggi

Valentino Garavani, iconico stilista e fondatore della maison omonima, ci ha lasciato. Oggi, la direzione del brand è affidata a diverse realtà, tra cui gruppi internazionali come il Qatar e aziende italiane come Marzotto. Questa transizione riflette i cambiamenti nel settore della moda, caratterizzati da nuove strategie e proprietà. Analizzare i passaggi che hanno portato alla gestione attuale permette di comprendere l’evoluzione di una maison simbolo di eleganza e tradizione.

Valentino Garavani non c’è più. E con lui si abbassa la saracinesca su un mondo della moda che nel frattempo è cambiato per sempre, e non necessariamente in meglio. Perché la moda ha bisogno di designer che siano icone, figure riconoscibili, capaci di dare – con la sola presenza – un’aura di autorevolezza a tutto ciò che li circonda. Valentino Garavani era questo. Anche se, da tempo, non era più proprietario del marchio che porta il suo nome. La maison Valentino ha attraversato negli ultimi decenni una lunga e complessa sequenza di passaggi di mano, passando dal controllo diretto del fondatore a quello di investitori internazionali: gruppi italiani, fondi di private equity e capitali qatarioti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

