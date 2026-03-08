È stato firmato il 'Patto di Chiusi' per i trasporti ferroviari nelle aree interne. L’accordo prevede di potenziare subito l’alta velocità, senza attendere la realizzazione futura di MedioEtruria. La firma coinvolge rappresentanti istituzionali e aziende del settore che si impegnano a intervenire per migliorare i collegamenti ferroviari nelle zone meno popolate. L’obiettivo è rafforzare le connessioni tra le aree interne e le principali città.

Potenziare subito l’alta velocità senza attendere la futura realizzazione di MedioEtruria, maggiori fermate intercity e più treni regionali con una migliore integrazione del sistema dei trasporti: questi i punti dello storico ’Patto di Chiusi’ siglato durante il convegno pubblico dedicato ai territori in connessione e al ruolo delle stazioni intermedie tra Roma e Firenze, promosso dal sindaco Gianluca Sonnini e dal suo collega di Castiglione del Lago Matteo Burico. Sindaci, amministratori, comitati, cittadini e soprattutto gli assessori regionali Filippo Boni (Toscana) e Francesco De Rebotti (Umbria) hanno assunto l’impegno di portare avanti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasporti ferroviari in aree interne. Firmato il ’Patto di Chiusi’

Abitare il futuro, firmato in Cilento il Patto per le aree interneA San Mauro Cilento è stato sottoscritto il Patto “Abitare il futuro – oltre la retorica delle aree interne”, un documento politico-culturale che...

Abitare il futuro, firmato a San Mauro Cilento il “Patto per le Aree Interne”De Luca: “rivendico con orgoglio che la Campania è tra le poche regioni italiane ad avere un bilancio sanitario in attivo” Codacons Cilento:...

Una raccolta di contenuti su Trasporti ferroviari in aree interne....

Temi più discussi: Trasporti ferroviari in aree interne. Firmato il ’Patto di Chiusi’; Al via il Patto di Chiusi per i trasporti ferroviari, ovvero un’azione condivisa tra territori confinanti e istituzioni regionali della Toscana e dell’Umbria per il rilancio dei servizi ferroviari nelle aree interne; Il Patto di Chiusi riaccende il dibattito sul trasporto ferroviario tra Roma e Firenze; Toscana e Umbria sui binari: incontro a Chiusi per pianificare la mobilità.

Mobilità ferroviaria, Patto di Chiusi. Toscana e Umbria contro l’isolamentoStretto il Patto di Chiusi, con cui le aree interne tra Toscana e Umbria fanno fronte comune per uscire dall’isolamento ferroviario e non solo. È questo il dato politico emerso stamani all’Estra For ... lanazione.it

TRASPORTO FERROVIARIO: NASCE IL PATTO DI CHIUSI FRA UMBRIA E TOSCANA. IL TERRITORIO ALZA LA VOCECHIUSI - Questa mattina al PalaPania di Chiusi si è tenuta la convention sulla questione del trasporto ferroviario, nella ... primapaginachiusi.it

Comune della Città di Chiusi (@ComuneChiusi) - facebook.com facebook