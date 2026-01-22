Cosa prevede il patto del lavoro per il turismo firmato da sindacati e Regione

Il Patto del Lavoro per il turismo, firmato da sindacati e Regione Liguria, coinvolge Cgil, Cisl, Uil Liguria e le rispettive federazioni di categoria. L’accordo mira a promuovere tutele, sviluppo e sostenibilità nel settore turistico regionale, favorendo dialogo e collaborazione tra le parti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per affrontare le sfide del settore e migliorare le condizioni dei lavoratori nel comparto turistico ligure.

Cgil, Cisl, Uil Liguria e le federazioni di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno sottoscritto il patto del lavoro nel turismo presso Regione Liguria. Giunto alla nona edizione, per i sindacati è utile, ancora una volta, per garantire un'occupazione duratura e di qualità in un settore.

