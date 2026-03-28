Mercedesz Henger mamma | Il parto? 19 ore di travaglio un incubo

Mercedesz Henger ha parlato della sua esperienza di parto durante un’intervista a Verissimo, descrivendo le 19 ore di travaglio come un periodo molto difficile. La nascita della figlia Aurora, avvenuta il 25 febbraio, le ha comunque portato grande felicità. La showgirl ha condiviso la sua emozione nel commentare il momento, sottolineando che, nonostante il dolore, il risultato è stato positivo.

(Adnkronos) – "Ne è valsa la pena, sono felicissima". Con queste parole Mercedesz Henger, ospite oggi a Verissimo, ha raccontato la gioia di essere diventata mamma per la prima volta della piccola Aurora, nata il 25 febbraio. Un'emozione immensa che però arriva dopo un'esperienza tutt'altro che semplice. L'attrice ha ricordato le difficoltà del parto: "Sto vivendo il periodo più bello della mia vita dopo aver vissuto il momento più brutto della mia vita, 19h di travaglio, quasi un giorno. Si è fatta attendere", ha raccontato l'attrice col sorriso. Mercedesz ha parlato della maternità, definendola "magica": "È tutto abbastanza naturale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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