Il Papa scuote Montecarlo | La ricchezza va condivisa Guerre a causa del denaro

Il Papa ha visitato Montecarlo in un viaggio di breve durata che ha suscitato molte discussioni. Durante il suo intervento, ha sottolineato che la ricchezza dovrebbe essere distribuita in modo equo e ha condannato le guerre causate dal denaro. La visita, caratterizzata da un messaggio forte, ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e ha scatenato reazioni contrastanti.

Una visita lampo, un viaggio controverso divenuto una provocazione dai connotati evangelici. Leone XIV è sbarcato ieri nel Principato di Monaco, mentre le guerre incendiano il pianeta, dall’Ucraina all’Iran, passando per il Libano che Prevost ha visitato nel dicembre scorso, quando i caccia israeliani non sfregiavano ancora i cieli di Beirut. Perché Montecarlo? Perché il Papa, su invito di Alberto II, si è recato nel Paese simbolo del glamour e del lusso, dove il Pil pro capite è il più alto del mondo, 256mila dollari? Perché non Kiev, dove la luce va e viene a seconda delle dirittrici di tiro dei droni russi? Perché non Gaza, la cui tragedia rischia di essere dimentica? È vero, la Sala Stampa vaticana aveva annunciato il viaggio nel Principato 72 ore prima dell’inizio dell’offensiva Epic Fury, non dopo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa scuote Montecarlo: "La ricchezza va condivisa. Guerre a causa del denaro" Articoli correlati Leggi anche: I giovani tra futuro e visione del mondo: denaro come primo valore, sono ottimisti ma temono le guerre Dopo la condanna definitiva va in carcere Emanuele Bonafede, il vivandiere del boss Matteo Messina DenaroDopo la condanna definitiva va in carcere Emanuele Bonafede, marito di una delle amanti di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano arrestato... Altri aggiornamenti su Papa scuote Temi più discussi: Il Papa scuote Montecarlo: La ricchezza va condivisa. Guerre a causa del denaro; Montecarlo, l’omelia che scuote i ricchi: Leone XIV sfida il dio denaro nel cuore del lusso; Leone XIV a Montecarlo dice che le ricchezze vanno redistribuite e poi condanna l'ostentazione della forza; Leone XIV a Monaco: Le guerre frutto dell'idolatria del potere e del denaro. Ogni bene va redistribuito. Montecarlo, l’omelia che scuote i ricchi: Leone XIV sfida il dio denaro nel cuore del lussoNel tempio dell’opulenza il Papa ribalta la prospettiva: la ricchezza non è potere ma responsabilità. Un discorso destinato a lasciare il segno, tra Vangelo e dottrina sociale ... famigliacristiana.it Papa Leone XIV a Montecarlo interrotto dalle sirene scherza: Silenzio e riflessione la prossima voltaPapa Leone XIV ha scherzato a Montecarlo davanti ai fedeli riuniti per la sua ... msn.com A mio padre L’uomo rimasto solo a tarda sera nella vigna scuote le rape nella vasca, sbuca dal viottolo con la paglia macchiata di verderame. LEONOARDO SINISGALLI : LA POESIA DEL MIO CUORE E CHE SO A MEMORIA PER IL PAPA' : L’uomo che porta facebook FOTO: Papa Leone XIV chiede al Principato di Monaco di fare da laboratorio per la Dottrina sociale della Chiesa Leggi l'articolo completo qui : x.com