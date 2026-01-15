I giovani tra futuro e visione del mondo | denaro come primo valore sono ottimisti ma temono le guerre
Una recente rissa tra giovani a Bergamo ha spinto a indagare le prospettive dei ragazzi tra i 12 e i 16 anni. La ricerca, promossa dall’Università di Bergamo per il Comune, analizza i valori, le paure e le speranze dei giovani, evidenziando un atteggiamento ottimista ma preoccupato per i conflitti mondiali. Un’analisi che offre uno sguardo approfondito sulla loro condizione attuale e sulle sfide future.
Bergamo. Una maxi rissa tra giovani ai Propilei di Porta Nuova alla fine dell’estate 2023 e la volontà di indagarne le ragioni più profonde, allargando lo sguardo a tutta la condizione giovanile: è da quell’episodio violento che è nata l’idea di una ricerca, realizzata dall’Università di Bergamo su commissione del Comune, che avesse come target ragazze e ragazzi di tutti gli istituti della città e della provincia, dai 12 ai 16 anni. Affidata al Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione, e Dipartimento di Scienze Aziendali, con la direzione scientifica della professoressa Alberta Giorgi, del professor Lorenzo Migliorati e della professoressa Maria Francesca Murru ha portato alla compilazione di 6. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
