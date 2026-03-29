Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle Palme

In piazza San Pietro è iniziata la celebrazione liturgica della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. La messa coinvolge i fedeli presenti e si svolge davanti alla basilica, con momenti di preghiera e processione con le palme. La cerimonia si svolge in una giornata caratterizzata da clima primaverile e presenza di numerosi partecipanti.

E’ cominciata in piazza San Pietro la solenne celebrazione liturgica della Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Papa Leone XIV ha fatto il suo ingresso nella piazza, dove la lunga processione si snoda. Dietro la croce, che apre la processione, un gruppo di fedeli con in mano un ramo di palma, evocando quindi l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il Pontefice, nella prima parte della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Papa in piazza san Pietro per la Domenica delle Palme Articoli correlati La Fiera della Domenica delle Palme a Monte San SavinoArezzo, 26 marzo 2026 – Domenica 29 marzo 2026 nel Centro Storico di Monte San Savino, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, si svolgerà la tradizionale... A che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2026: l’orario della celebrazione con Papa Leone XIVA che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2026: l’orario della celebrazione con Papa Leone XIV A che ora inizia la Messa della Domenica delle... Pope Leo Unveils Easter Schedule | SG News Contenuti e approfondimenti su Il Papa in piazza san Pietro per la... Temi più discussi: Domani in piazza San Pietro la messa di Papa Leone nella Domenica delle Palme; Settimana Santa, Papa Leone XIV: le celebrazioni in vista della Pasqua; Siamo gente di primavera, l’appello dei Papi alla speranza oltre guerre e crisi; Settimana Santa e Pasqua 2026: su Tv2000 le celebrazioni con Papa Leone XIV. Leone XIV: folla in piazza San Pietro, comincia il giro con un quarto d’ora di ritardoFolla straripante anche oggi in piazza San Pietro, che arriva ben oltre l'obelisco centrale per espandersi verso Piazza Pio XII. Il Papa ha fatt0 il suo ingresso in papamobile dall'Arco delle Campane ... agensir.it Il Real Oviedo dal Papa per il centenario del ClubIl Real Oviedo è stato ricevuto da Papa Leone XIV in Piazza San Pietro per il centenario del club spagnolo. I rappresentati della società hanno portato i ... libero.it Pasqua, il Papa e le celebrazioni della Settimana Santa. Oggi la Domenica delle Palme - facebook.com facebook Il #Papa in Piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle Palme e della Passione del Signore x.com