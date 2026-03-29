il papa a monaco schiaffeggia macron

Il Papa si è recato a Monaco, suscitando reazioni tra i sostenitori dei poveri che si sono scandalizzati per questa visita. La presenza di Sua Santità Leone XIV nel Principato ha attirato l’attenzione, mentre alcune persone hanno commentato con sorpresa l’evento. La visita si inserisce in un contesto di attenzione religiosa e pubblica, senza ulteriori dettagli sui movimenti o le reazioni ufficiali.

Ai pauperisti che si scandalizzano perché Sua Santità Leone XIV è andato a Montecarlo, si consiglia un corso non accelerato di Sacra Scrittura. Tanto per chiarire, Gesù Cristo frequentava anche dei ricchi. Zaccheo e Giuseppe d’Arimatea, fra gli altri. Semmai era Giuda Iscariota che, con la scusa di dare i soldi ai poveri, rubava dalla cassa comune, perfetto esempio di teologo della liberazione che poi, per trenta denari, vendette il Redentore. Nell’omelia, allo stadio Louis II, il Papa non ha evitato l’argomento. Ha avvertito che «le cose grandi e buone di questa terra diventano idoli, trasformandosi in forme di schiavitù non per chine è. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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