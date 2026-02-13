Monaco Macron | Relazioni Usa-Ue caratterizzate da grande incertezza

Emmanuel Macron ha parlato a Monaco e ha spiegato che le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono molto instabili. La causa di questa situazione, secondo lui, è la crescente diffidenza tra le due parti. Macron ha aggiunto che le tensioni si riflettono anche nelle discussioni sui temi di sicurezza e commercio, creando una situazione difficile da prevedere.