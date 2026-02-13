Monaco Macron | Relazioni Usa-Ue caratterizzate da grande incertezza
Emmanuel Macron ha parlato a Monaco e ha spiegato che le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono molto instabili. La causa di questa situazione, secondo lui, è la crescente diffidenza tra le due parti. Macron ha aggiunto che le tensioni si riflettono anche nelle discussioni sui temi di sicurezza e commercio, creando una situazione difficile da prevedere.
All’arrivo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato ai giornalisti che le relazioni transatlantiche sono “caratterizzate da grande incertezza”. “Abbiamo chiarito ciò che vogliamo per noi stessi e ciò che dobbiamo fare. Gli Stati Uniti devono chiarire cosa sono disposti a fare per gli europei”, ha aggiunto Macron. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
