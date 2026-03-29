Il 26 marzo è stato pubblicato il trailer di Harry Potter, la nuova serie TV prodotta da HBO. La serie si basa sulla celebre saga letteraria e ha già suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Nel frattempo, si è parlato anche delle differenze tra remake e reboot, termini spesso usati nel settore televisivo e cinematografico, ma con significati distinti.

Il 26 marzo è uscito il trailer di Harry Potter, la nuova serie TV HBO già contestata prima ancora di debuttare. Sui social si moltiplicano le critiche: i colori giudicati più freddi rispetto ai film tratti dai romanzi della controversa J.K. Rowling, le perplessità sul cast, il confronto inevitabile con l’adattamento cinematografico che ha segnato un’intera generazione. Il giorno prima era arrivata la notizia di un remake di 30 anni in un second o, la rom-com dei primi anni 2000 con Jennifer Garner e Mark Ruffalo. Poco prima ancora, per celebrare i vent’anni dal debutto, su Disney+ è uscito lo speciale dedicato a Hannah Montana, in cui Miley Cyrus fa i conti con il proprio passato, ricordandoci – inevitabilmente – anche il nostro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il nuovo trailer di Harry Potter, la serie tv, e la differenza tra remake e reboot

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