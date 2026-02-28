Il Milan ha manifestato interesse per K??stantinos Karetsas, giovane fantasista greco nato nel 2007 e attualmente in forza al KRC Genk. La società rossonera sta valutando un possibile trasferimento che potrebbe concretizzarsi in caso di qualificazione alla Champions League. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare il talento in rossonero nei prossimi mesi.

Per il quotidiano torinese, il profilo individuato da diversi mesi in casa rossonera è quello di Konstantinos Karetsas, classe 2007, fantasista greco di proprietà dei belgi del KRC Genk. Il giocatore, mancino di estro e talento, finora in stagione ha totalizzato, tra Jupiler Pro League belga, coppa nazionale ed Europa League già 37 presenze, con 3 gol e, soprattutto, ben 16 assist al suo attivo. Il suggerimento per i compagni è il suo marchio di fabbrica. Nel 4-2-3-1 del KRC Genk, Karetsas gioca trequartista o esterno destro d'attacco. È già nel giro della Nazionale maggiore della Grecia, con cui ha totalizzato 9 presenze e 3 gol, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili con quella del Belgio, il Paese in cui è cresciuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan piomba su Karetsas: colpo possibile in caso di Champions

Calciomercato, il Milan piomba su un attaccante da 60 milioni: ecco l’idea di TareSebbene la finestra invernale di calciomercato non sia finita, poi, da chissà quanti giorni, il Milan è già pienamente attivo e operativo per le...

Calciomercato, attento Milan: la Juventus piomba su Mateta del Crystal PalaceIl noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del forte interesse della Juventus per Mateta durante 'Calciomercato L'originale'.

Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato.

Temi più discussi: Atalanta, attenta: l'Atletico punta anche Ederson. Milan, per Goretzka c'è la fila. E la Roma blinda Soulé; Calciomercato Serie A – La Roma piomba forte su Vlasic: le ultimissime; Calciomercato, il Milan piomba su un attaccante da 60 milioni: ecco l’idea di Tare; Calciomercato Milan, l’Inter piomba su un obiettivo rossonero!.

Ecco come sta andando Bondo alla Cremonese e il piano del Milan per il futuroBondo rientra dall'infortunio e sfida il suo passato e il suo futuro: è monitorato dal Milan. La strategia di mercato del Milan, orchestrata da Igli Tare, ha portato quest’anno a una gestione mirata d ... calciomercato.com

Il Liverpool pronto a scippare una stella del Milanil Liverpool piomba su Christian Pulisic: possibile maxi offerta in estate Il Liverpool pensa a Christian Pulisic per rinforzare l’attacco nella prossima sessione di calciomercato ... tuttojuve.com

#Calciomercato @acmilan, nuovo attaccante: può riprendere quota la pista @nicolas_nj11 in estate - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Jackson #transfers x.com

#Calciomercato #Milan, per l’attacco il Diavolo torna anche su un vecchio amore mai dimenticato Articolo al primo commento - facebook.com facebook