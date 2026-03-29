Il Movimento Pettinari ha ripristinato la sua presenza in via Lazio 61 a Montesilvano, denunciando ancora una volta lo stato di abbandono dell’edificio. Nel comunicato, il movimento si è espresso con toni critici riguardo alla condizione dell’immobile, definendolo un ecomostro da abbattere, e ha avanzato alcune proposte di intervento.

Il Movimento Pettinari denuncia nuovamente lo stato di abbandono dell’edificio di via Lazio 61 a Montesilvano e propone soluzioni.Nella mattinata di sabato 28 marzo, sul posto sono intervenuti Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo, Giovanni D’Andrea Michele Cavaliere, Ilenia Di Martino – rispettivamente presidente del movimento politico “Pettinari per l’Abruzzo”, consiglieri comunali e coordinatori di area di Montesilvano. «Gran parte dello stabile», sottolinea Pettinari, «è di proprietà del Comune di Pescara e, dopo innumerevoli battaglie condotte dal nostro gruppo, si trova purtroppo ancora in uno stato di grave fatiscenza. L’edificio, qualche anno fa, a seguito delle nostre denunce è stato sgomberato e le porte di accesso al piano terra murate. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Il Movimento Pettinari torna in via Lazio 61 a Montesilvano: "Ecomostro da abbattere"

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