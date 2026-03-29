Il Messina cede i tre punti alla Gelbison per i giallorossi quarto ko di fila in casa

Nella 29ª giornata di Serie D, il Messina ha perso in casa contro la Gelbison con il risultato di 2-1. La squadra ospite ha segnato due reti in rimonta, mentre i locali hanno segnato un solo gol. Questa sconfitta rappresenta il quarto ko consecutivo per il Messina tra le mura amiche.

La squadra ospite si è imposta per 2 a 1 in rimonta allo stadio "Franco Scoglio". I peloritani hanno vanificato, nella ripresa, il momentaneo vantaggio di Roseti Il Messina è stato battuto (2-1) in rimonta dalla Gelbison nella 29^ giornata del campionato di Serie D. Per i giallorossi si tratta della quarta sconfitta consecutiva in casa. Inizio propositivo dei peloritani. Sull’altro fronte, termina di un soffio a lato il colpo di testa di Urquiza. Stessa sorte tocca al diagonale di Oliviero. I biancoscudati passano in vantaggio al 26', quando Roseti sfrutta un errore di Sakho e Urquiza per insaccare la sfera. Liurni fallisce una ghiotta occasione per pareggiare, mentre ancora Roseti manca il raddoppio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il Messina cede i tre punti alla Gelbison, per i giallorossi quarto ko di fila in casa Articoli correlati La Dole chiude il ciclo di tre ko di fila: vittoria mai in discussione a Ruvo. E Robinson torna a macinare puntiI ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello sbancano il parquet di Ruvo di Puglia nel 25° turno della serie A2 con il risultato di 86-94 Dopo tre... Udinese corsara, Roma ko: i giallorossi perdono il quarto postoDopo quelli di Inter e Napoli, l'Udinese si assicura lo scalpo anche della Roma, costretta a una frenata nella corsa Champions: adesso i giallorossi... Contenuti e approfondimenti su Messina cede Temi più discussi: Tgcom24: Grande albero cede per il vento: due feriti a Roma Video; FUTSAL A2 – Appuntamento con la storia per il Messina, al via la Final Four di Coppa Italia; Criticità non generate dalla mia governance: l'università restituisce 1,7 milioni e cede lo studentato di Gazzi; UN’IGEA TUTTO CUORE CEDE AD UN’OTTIMA REGGINA. Coppa Italia, Messina Futsal battuto dal Formia in semifinale a JesiIl Messina Futsal cede al Formia nella semifinale della Final Four della Coppa Italia di Serie A2. A Jesi termina 8-3 per i laziali che sfideranno domenica il Russi nell’atto conclusivo per l’assegnaz ... messinasportiva.it Ecojump Messina sconfitta a Castellaneta nonostante un buon avvio di garaSconfitta in trasferta per la EcoJump Messina Basket School, che cede 99-83 sul parquet di Castellaneta al termine di una gara dai due volti. I giallorossi partono con grande personalità, toccano anch ... messinasportiva.it VALENTINO CASTELLANETA 99 ECOJUMP MESSINA BASKET SCHOOL 83 CRONACA E TABELLINO Sconfitta in trasferta per la EcoJump Messina Basket School, che cede 99-83 sul parquet di Castellaneta al termine di una gara dai due volti. I giallorossi - facebook.com facebook