Udinese corsara Roma ko | i giallorossi perdono il quarto posto

L'Udinese sorprende tutti e batte la Roma 1-0, interrompendo la sua corsa al quarto posto. I giallorossi, che cercavano di consolidare la posizione in Champions, subiscono una battuta d’arresto e scivolano al quinto posto. Ora sono minacciati dal Como, che li tallona a due punti di distanza.

Dopo quelli di Inter e Napoli, l'Udinese si assicura lo scalpo anche della Roma, costretta a una frenata nella corsa Champions: adesso i giallorossi - battuti 1-0 - sono quinti e sentono il fiato sul collo pure del Como, che si trova due punti più indietro. Gli ospiti hanno subito per l'intera gara l'intensità dei friulani, riuscendo a trovare le uniche occasioni da rete soltanto nel recupero del secondo tempo. I bianconeri bissano il successo di Verona e si insediano in pianta stabile nella parte sinistra della classifica. Runjaic ha gli uomini contati, anche in panchina: oltre agli infortunati, il mercato appena concluso ha portato altrove quasi tutti i giovani che non trovavano spazio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La Roma perde 1-0 a Udine e si ferma nella corsa alla Champions.

