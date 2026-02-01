La Dole chiude il ciclo di tre ko di fila | vittoria mai in discussione a Ruvo E Robinson torna a macinare punti

La Dole Rimini rompe il ciclo di tre sconfitte consecutive e torna a sorridere. La squadra vince facilmente a Ruvo, dove la vittoria non è mai stata in discussione. Robinson riprende a segnare e dà una mano importante alla squadra. Ora la Dole guarda avanti con più fiducia.

I ragazzi di coach Sandro Dell'Agnello sbancano il parquet di Ruvo di Puglia nel 25° turno della serie A2 con il risultato di 86-94 Dopo tre sconfitte consecutive, la Dole Rimini si sblocca in trasferta e torna con prepotenza all'appuntamento con i due punti. I ragazzi di coach Sandro Dell'Agnello sbancano il parquet di Ruvo di Puglia nel 25° turno della serie A2 con il risultato di 86-94. Rbr gestisce praticamente la cronologia dall'inizio alla fine, trovando nuovi attori protagonisti nella sua vittoria. In particolare sono tre i giocatori decisivi: Robinson fornisce chiari segnali di luce dopo il rientro dall'infortunio con 20 punti (e un 45 da tre), Sankare si scopre dominante sotto le plance con una doppia doppia da 12 punti + 11 rimbalzi, inoltre il neo arrivato Saccoccia segna quella che probabilmente è stata la tripla decisiva nel match.

