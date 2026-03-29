Il Comune ha deciso di accettare una conciliazione riguardante un maxi-sconto sulla fidejussione, che porterà nelle sue casse circa 1,1 milioni di euro. La cifra deriva da un accordo volto a ridurre l'importo dovuto, e ora sarà versata nelle casse comunali. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui si è conclusa con questa soluzione.

Un milione e 100 mila euro stanno per entrare nelle casse comunali. Il motivo? L’accoglimento della proposta conciliativa formulata da Unipol assicurazioni che finalmente vedrà escutere al Comune parte della fidejussione dovuta all’ente per le opere mai realizzate dalla Cooperativa La Marina nell’ambito dell’intervento di iniziativa privata Olmo 2 che, a suo tempo, prevedeva anche la ricostruzione del ponte di via Falcinello. Una vicenda annosa, che affonda le sue radici nel 2009, quando gli allora soggetti attuatori si impegnavano a realizzare attività edificatorie piuttosto consistenti, mai realizzate. Allora, oltre agli oneri di urbanizzazione erano previsti interventi di messa in sicurezza idraulica con cui veniva stabilita una polizza fidejussoria stipulata con Unipol per un importo di 2 milioni e 900 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il maxi-sconto sulla fidejussione. Il Comune accetta la conciliazione

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