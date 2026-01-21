Annabella Martinelli i dubbi sulla sua morte da il cerotto sulla bocca la chat con l' uomo misterioso a la frase se crepo la colpa è di chi non accetta il rifiuto

Annabella Martinelli è al centro di un caso ancora avvolto nel mistero, tra il gesto simbolico del cerotto sulla bocca, una chat con un uomo sconosciuto e una frase inquietante:

Nonostante la perizia propenda per il suicidio, restano numerosi interrogativi ancora senza risposta. Tra i punti più oscuri figurano il cerotto sulla bocca, la chat con l’uomo misterioso, la frase "se crepo o mi succede qualcosa ora sappiamo di chi è la colpa, di un uomo che non sa accettare il rif. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Annabella Martinelli, il cerotto sulla bocca, la lettera di addio e i presunti messaggi con un uomo: «Se crepo sappiamo di chi è la colpa»Annabella Martinelli, 22 anni, è stata trovata impiccata sui Colli Euganei.

I social e il cerotto sulla bocca: cosa non torna ancora sulla morte di Annabella MartinelliLa scomparsa e la morte di Annabella Martinelli, giovane di 22 anni di Teolo, hanno suscitato grande attenzione e numerosi interrogativi.

