posti con unipol e alberghi una

Il gruppo Unipol ha annunciato un potenziamento del proprio organico in vari settori, tra cui quello assicurativo, sanitario, turistico, della mobilità e dei servizi informatici. L’azienda ha avviato nuove assunzioni e rafforzato le strutture esistenti per supportare le attività in queste aree. Contestualmente, sono stati avviati interventi di ristrutturazione e ampliamento delle strutture alberghiere e delle strutture di accoglienza gestite dal gruppo.

Il gruppo Unipol amplia l’organico in diversi ambiti, non solo nel settore assicurativo ma anche in quelli sanitario, turistico, mobilità e servizi informatici. Complessivamente sono circa 176 le posizioni attualmente disponibili a livello nazionale, con numerose opportunità anche in Toscana. Nel comparto assicurativo, Unipol Assicurazioni è alla ricerca un responsabile commerciale per l’area Toscana, con sedi operative tra Firenze e Pisa. La figura avrà il compito di supportare la rete di agenzie nel raggiungimento degli obiettivi di vendita, coordinare gli intermediari sul territorio e sviluppare azioni di marketing locale. Tra i requisiti richiesti, laurea in discipline economiche o giuridiche, esperienza di almeno due o tre anni nel settore assicurativo e spiccate capacità relazionali e organizzative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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