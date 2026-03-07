La portaerei Usa Ford arriva nel Mar Rosso Massiccio attacco delle Idf contro le infrastrutture iraniane Le previsioni di Israele | L' Azerbaigian entrerà in guerra con Teheran

Una portaerei statunitense è arrivata nel Mar Rosso, mentre le forze israeliane hanno lanciato un massiccio attacco contro le infrastrutture iraniane. Questa mattina, le Idf hanno condotto una operazione con circa 80 velivoli coinvolti, nel corso di un’intensa serie di bombardamenti contro obiettivi in Iran. Le autorità israeliane prevedono che l’Azerbaigian possa intervenire in supporto di Israele contro Teheran.

I pasdaran continuano a bersagliare i Paesi del Golfo. Riad avverte la Repubblica islamica: "Eviti errori di valutazione". Raid delle Idf contro l'aeroporto della capitale dell'Iran Continuano incessanti i bombardamenti americani e israeliani contro la Repubblica islamica. Le Idf hanno effettuato una sortita questa mattina, durante la quale sono stati coinvolti ben 80 caccia. Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha affermato che la notte scorsa ha segnato la "più grande campagna di bombardamenti" americana in Iran. Lo scrive Sky News. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato a Fox Business: "Faremo i danni maggiori ai lanciamissili iraniani, alle fabbriche che costruiscono i missili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

