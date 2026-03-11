L' Iran sta logorando le difese aeree Usa | la strategia dell' attrito portata avanti da Teheran

L'Iran sta mettendo a dura prova le difese aeree statunitensi nel Mediterraneo e nel Golfo, adottando una strategia di attrito che coinvolge tecnologie avanzate e attacchi mirati. Le forze iraniane hanno intensificato le operazioni di sorveglianza e le incursioni, rendendo più difficile per gli Stati Uniti mantenere il controllo della situazione. La loro azione si concentra sulla destabilizzazione delle difese aeree e sulla limitazione delle capacità di risposta.

L'Iran sta riscrivendo le regole del conflitto moderno nel quadrante mediorientale, adattando la propria dottrina militare con una velocità che ha sorpreso i vertici del Pentagono. Secondo quanto riportato dal New York Times, Teheran ha smesso di cercare uno scontro frontale basato sulla pura potenza di fuoco, terreno su cui riconosce la superiorità schiacciante di Washington e dei suoi alleati. La nuova strategia iraniana si concentra invece su una chirurgica identificazione delle vulnerabilità americane, puntando dritto ai "nervi scoperti" della presenza statunitense nella regione: i sistemi radar e le architetture di difesa aerea....