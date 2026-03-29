Il dolore delle figlie di Fabio Roversi-Monaco | Più buia la notte più brillanti le stelle

Il 29 marzo 2026, a Bologna, sono state condivise le parole delle figlie di un ex funzionario pubblico, che hanno espresso il loro dolore attraverso una frase che collega il buio della notte alla luminosità delle stelle, e che fa riferimento a una connessione tra sofferenza e fede. L'evento si è svolto in un contesto di riflessione sulla perdita e sul senso del dolore.

Bologna, 29 marzo 2026 – “Più buia la notte, più brillanti le stelle, più profondo il dolore, più vicino Dio”. Pochissime parole, che sembrano un sussurro e che nel momento del dolore più grande vogliono aprire alla speranza: sono quelle scelte dalle figlie di Fabio Roversi-Monaco per salutare l’amato papà, morto venerdì all’età di 87 anni. Una sofferenza intima, personale, che Maria Giulia, Francesca, Nena e Camilla preferiscono tenere riservata. Almeno fino a domani, quando, in cattedrale, diranno qualche parola durante il funerale per ricordare colui che per la città resterà per sempre il Magnifico rettore, e, per la famiglia, un papà e un nonno amatissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il dolore delle figlie di Fabio Roversi-Monaco: “Più buia la notte, più brillanti le stelle” Articoli correlati Leggi anche: Fabio Roversi-Monaco, il più immaginifico dei Magnifici: addio al giurista che ha dato una visione a Bologna “Uomo dal multiforme ingegno, Bologna perde una delle sue menti più illuminate”: l’eredità culturale di Roversi-MonacoBologna – Commozione in tutta la città e il Paese per la scomparsa di Fabio Roversi-Monaco. Contenuti e approfondimenti su Il dolore delle figlie di Fabio Roversi... Argomenti discussi: Il dolore delle figlie di Fabio Roversi-Monaco: Più buia la notte, più brillanti le stelle. Addio a Fabio Roversi Monaco, il Magnifico che rese Bologna un ponte con l’EuropaStorico rettore dell’Università di Bologna dal 1985 al 2000, giurista e protagonista della scena accademica internazionale, fu tra i promotori della Magna Charta Universitatum e del Bologna Process ... globalist.it Il Magnifico immaginifico, morto a 87 anni Fabio Roversi-Monaco. Il rettore che cambiò l’ateneo e BolognaAlma Mater, Fiera, Fondazione Carisbo, Genus Bononiae e politica: la sua impronta è indelebile. Dal biliardino nella casa di campagna al ritratto ’spigoloso’ all’Unibo, un uomo dalle forti passioni ... msn.com