Uomo dal multiforme ingegno Bologna perde una delle sue menti più illuminate | l’eredità culturale di Roversi-Monaco

È deceduto Fabio Roversi-Monaco, figura di spicco nel panorama culturale e accademico della città. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio sia a livello locale che nazionale, con particolare attenzione all’Ateneo dove ha lasciato un segno significativo. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente e ha provocato una vasta partecipazione emotiva tra studenti, docenti e cittadini.