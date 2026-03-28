Uomo dal multiforme ingegno Bologna perde una delle sue menti più illuminate | l’eredità culturale di Roversi-Monaco
È deceduto Fabio Roversi-Monaco, figura di spicco nel panorama culturale e accademico della città. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio sia a livello locale che nazionale, con particolare attenzione all’Ateneo dove ha lasciato un segno significativo. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente e ha provocato una vasta partecipazione emotiva tra studenti, docenti e cittadini.
Bologna – Commozione in tutta la città e il Paese per la scomparsa di Fabio Roversi-Monaco. Lutto in Ateneo. il rettore Giovanni Molari lo ha ricordato così: “Con la scomparsa di Fabio Roversi-Monaco, l’Università di Bologna perde una delle sue figure più autorevoli e rappresentative. Nel corso del suo lungo rettorato, ha saputo guidare l’Ateneo con visione, determinazione e profondo senso delle istituzioni, contribuendo in modo decisivo al suo sviluppo internazionale. A nome di tutta la comunità universitaria, esprimo il più sentito cordoglio e la riconoscenza per l’eredità culturale e istituzionale che lascia”. Fabio Roversi-Monaco, morto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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