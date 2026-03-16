gerusalemme detriti di missili vicino alla chiesa del santo sepolcro

A Gerusalemme, vicino alla Chiesa del Santo Sepolcro, sono stati trovati frammenti di missili e parti di sistemi di intercettazione. La polizia israeliana ha confermato che questi detriti sono caduti in diversi luoghi di interesse religioso nella Città Vecchia durante un lancio di missili dall'Iran. La presenza di questi resti è stata segnalata in più zone della zona storica.

La polizia israeliana ha dichiarato che frammenti di missili e sistemi di intercettazione sono caduti in diversi siti religiosi sensibili nella Città Vecchia di Gerusalemme durante il lancio di missili da parte dell'Iran. Missili che sono stati abbattuti. Le autorità hanno affermato che i detriti sono stati rinvenuti vicino al complesso della moschea di Al-Aqsa, alla Chiesa del Santo Sepolcro e nel quartiere ebraico, dopo che i sistemi di difesa aerea hanno ingaggiato missili in arrivo sulla città. Durante la recente salva di razzi lanciata dall'Iran verso Gerusalemme, si sono verificate diverse intercettazioni sulla città", ha dichiarato la polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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