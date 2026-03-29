Nella giornata di domenica delle Palme, le autorità israeliane hanno negato l’accesso al Santo Sepolcro al cardinale Pierbattista Pizzaballa e a un gruppo di religiosi francescani guidati da padre Francesco Patton Ielpo, impedendo loro di partecipare alla celebrazione della Messa. La decisione ha suscitato reazioni da parte del governo italiano, che ha espresso una risposta compatta sulla vicenda.

Domenica delle Palme, al cardinale Pierbattista Pizzaballa e al gruppo di religiosi francescani guidati da padre Francesco Patton Ielpo è stato impedito dalle autorità israeliane l’accesso al Santo Sepolcro per celebrare la Messa. La processione è stata bloccata all’ingresso nonostante la celebrazione fosse prevista, in un episodio che la Custodia di Terra Santa ha definito senza precedenti in una ricorrenza così centrale per la cristianità. Il divieto ha immediatamente assunto un rilievo politico e diplomatico. L’Italia, sollecitata sia dal valore religioso del luogo sia dal coinvolgimento diretto delle massime autorità cattoliche in Terra Santa, ha reagito con una presa di posizione compatta. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il caso Pizzaballa al Santo Sepolcro. La risposta compatta del governo italiano

Articoli correlati

Gerusalemme, la polizia israeliana ferma il Cardinale Pizzaballa all'ingresso del Santo SepolcroUna Domenica delle Palme segnata da un gravissimo incidente diplomatico e religioso quella che si è consumata oggi nel cuore della Città Santa.

Israele ha impedito al cardinale Pizzaballa di celebrare la Domenica delle Palme nella chiesa del Santo SepolcroPer la prima volta da secoli ai rappresentati della Chiesa è stato impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo...

Approfondimenti e contenuti su Santo Sepolcro

Temi più discussi: Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; Pasqua in Terra Santa: Pizzaballa, cancellata Processione delle Palme, rinviata Messa Crismale. Non sarà possibile celebrare degnamente e insieme la Pasqua. 28 marzo Recita del Rosario; L’oltraggio di Israele alla Chiesa e ai cristiani: negato al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro; Il conflitto cancella la processione delle Palme a Gerusalemme.

La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it

Polizia israeliana impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Il Patriarcato: «Fatto di gravità inaudita»«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mo ... unionesarda.it

La polizia israeliana impedisce al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Il Patriarcato: «Precedente di gravità inaudita». Ormai siamo di fronte ad uno stato-canaglia che non rispetta più nessuna regola civile. x.com

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa e padre Francesco Ielpo sono stati bloccati dalla polizia israeliana mentre si recavano al Santo Sepolcro per la messa della Domenica delle Palme. A rendere noto quanto accaduto è stato lo stesso Patriarca latino di Gerusal - facebook.com facebook